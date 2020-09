Magazine Viola Davis e Tina Knowles, mãe de Beyoncé, publicam arte de morador de Trindade nas redes sociais Confira a imagem completa que viralizou e chamou a atenção de artistas do mundo inteiro

Em meio a movimentos sociais intensos contra o racismo em todo o mundo, a pureza da figura de uma menina retratada em um muro, com um penteado afro sendo contornado pela copa de uma árvore, com galhos que ultrapassam as fronteiras da casa, ganha contornos ainda mais expressivos e representativos. A obra de uma residência de Trindade, na região metropolitana de Goi...