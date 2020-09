Magazine Viola Davis agradece a grafiteiro de Trindade por painel em sua homenagem: 'Honrada!' Ao POPULAR, ele contou que o desenho era uma forma de agradecer a Viola pela visibilidade proporcionada pela divulgação de seu trabalho

O grafiteiro Fábio da Costa Gomes, de 30 anos, foi mais uma vez reconhecido pela atriz Viola Davis. Nesta sexta-feira (18), Viola compartilhou pelo Instagram um mural pintado pelo artista com dois desenhos com a imagem dela. “Honrada!”, declarou. O painel foi pintado por Fábio no dia 7 deste mês. Ao POPULAR, ele contou que o desenho era uma forma de agradecer a Viola pela visibilidade proporcionada pela divulgação de outro trabalho seu. No dia 1º, a atriz compartilhou em sua conta no...