'Violência pura', diz Vitória Strada é assaltada à mão armada no Rio A atriz afirmou que teve o celular roubado

A atriz Vitória Strada, 24, disse que sofreu um assalto à mão armada no Rio, na noite deste domingo (26). Em vídeos publicados no Stories do Instagram, ela afirmou que teve o celular roubado. "Gente, tô passando aqui para avisar que fui assaltada agora há pouco. Tô bem, graças a deus não aconteceu nada. Com uma arma, que é uma violência pura, mas estou bem", ...