Magazine Violência contra a mulher cria drama e suspense no filme argentino “Crimes de Família”

Crimes de Família deveria ter entrado em cartaz nos cinemas argentinos no final de maio, e só chegado à Netflix depois de alguns meses. A pandemia fez o filme queimar etapas e estrear diretamente no streaming. Pode ter sido bom: o terceiro longa com atores de Sebastián Schindel, um cineasta com vários documentários no currículo, tornou-se um sucesso planetário instantâneo...