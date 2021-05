Magazine Vinicius de Moraes ganha acervo digital com milhares de documentos à mostra Os arquivos, que incluem manuscritos, cartas, telegramas, entrevistas e uma série de outros tipos de conteúdo, estarão divididos em ordem cronológica

Grande parte do acervo pessoal e profissional do músico e escritor carioca Vinicius de Moraes estará disponível on-line a partir do dia 27, reunindo mais de 11 mil de documentos sobre a vida e carreira do artista, que é um dos maiores nomes da música brasileira. O site será dividido em três sessões, Correspondência, Produção Intelectual e Documentos Diversos.Os arquivos...