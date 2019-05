Magazine Vinhos concentrados e mais alcoólicos cedem lugar ao frescor das bebidas leves Segundo enólogos e sommeliers, agora é a vez de tintos e brancos com pouca, ou nenhuma, passagem pela madeira, o que, na prática, significa vinhos mais leves, florais, frutados e fáceis de beber

A relação do goiano com o vinho está diferente. A mudança pode ser notada pela quantidade de casas especializadas que se instalaram na capital nos últimos dez anos. Nesse intervalo, restaurantes mais requintados ampliaram suas seleções de rótulos, arquitetos passaram a incluir adegas em seus projetos e a figura do sommelier tornou-se indispensável dentro dos lo...