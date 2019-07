Magazine “Vingadores: Ultimato” volta a cartaz em Goiânia com cenas adicionadas

O desfecho que tanto mexeu com fãs em Vingadores: Ultimato ganha novo espaço nas salas de exibição pelo Brasil a partir desta quinta-feira(11), com cenas adicionais. Em Goiânia, cinco salas voltam a receber a produção dos estúdios Disney/Marvel, que faz campanha para que o filme se torne o mais visto do mundo, batendo o recorde que hoje pertence a Avatar (2009), então...