"Vingadores: Ultimato" bate recorde e chega a US$ 1 bilhão na bilheteria em apenas 5 dias A marca anterior era de "Vingadores: Guerra Infinita", que tinha alcançado a cifra após 11 dias

Toda expectativa criada em torno de "Vingadores: Ultimato" parece que não foi à toa. Além das boas críticas ao trabalho dos irmãos Russo, em apenas cinco dias nas salas de cinema de todo o mundo, o filme da Marvel arrecadou nada mais nada menos que US$ 1,2 bilhão em vendas, de acordo com a Variety. Dessa forma, "Ultimato" se torna o filme com maior cifra no ano e o m...