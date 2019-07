Magazine “Vingadores: Ultimato” bate “Avatar” nas bilheterias

A estratégia da Marvel deu certo. Bastou retornar o longa com alguns minutos a mais de cena para que Vingadores: Ultimato conquistasse, no final de semana, o posto de filme que mais arrecadou na história do cinema, superando o até então imbatível Avatar, de 2009 e dirigido por James Cameron.O anúncio do feito se deu ainda no sábado, pelo presidente da Marvel Studios, Ke...