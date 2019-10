Magazine 'Vingadores do Cerrado': Jovens de Goiânia recriam cena de filme e viralizam nas redes Grupo de amigos escolheu uma cachoeira em Barra do Garças (MT) para o cenário da produção

Um grupo de amigos de Goiânia escolheu um cenário inusitado para fazer a própria versão de uma das cenas do filme "Os Vingadores". Em viagem a Barra do Garças, em Mato Grosso, na divisa com Goiás, o grupo resolveu recriar a cena em uma cachoeira. Foram nove pessoas ao todo para atuar, filmar e editar o material que, assim que foi postado no Twitter, virali...