O Villa Mix Festival irá transmitir neste domingo (5), a partir do meio-dia, a live intitulada “VillaMix Esperança” com dez horas de música para relembrar os melhores momentos dos 10 anos do festival. O evento online acontece na plataforma do YouTube e tem objetivo solidário de arrecadar alimentos e outros donativos para auxiliar famílias em vulnerabilidade social durante o período de quarentena da Covid-19.

A live conta com a apresentação do artista Jefferson Moraes e da dupla sertaneja Os Parazim, e também dos melhores momentos de shows históricos desses dez anos do VillaMix, hoje o maior festival de música da América Latina.

Serão dez horas ininterruptas de transmissão musical, incluindo uma a reexibição de uma apresentação exclusiva do cantor Cristiano Araújo. A atriz e influenciadora digital Flávia Viana será a apresentadora da atração.

O público poderá realizar as doações durante toda a transmissão por meio do WhatsApp oficial do evento, o (62) 99166-914, ou no site bit.ly/villamixesperanca.

Parte da colaboração será destinada para a Organização Gerando Falcões, que realiza um trabalho de apoio social. Além desta instituição, outras associações filantrópicas de todo país receberão apoio.