Magazine Villa Mix Lisboa recebe artistas brasileiros; veja fotos dos famosos que compareceram ao evento Segunda edição do evento estreou com dois dias de festival

A segunda edição do Villa Mix Lisboa estreou com dois dias de festival, 13 e 14 de setembro, na Altice Arena, em Portugal e reuniu vários famosos brasileiros. Uma mistura de ritmos musicais que contou com a presença de artistas como: Luan Santana, Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Simone e Simaria, Gusttavo Lima, Mateus e Kauan, Alok, Xand Avião, Calema e D...