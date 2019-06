Magazine Villa Mix Goiânia reúne grandes nomes da música nacional e internacional neste fim de semana Com palco montado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, festival terá portões abertos neste sábado às 12 horas

“Lembraram de mim”, vibrou Leonardo ao falar sobre sua escalação como uma das atrações do Festival Villa Mix Goiânia, que começa neste sábado (29) e encerra-se no domingo. O artista apresenta-se no último dia de evento em complexo montado no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Os portões serão abertos às 12 horas e os shows devem começar às 12h30. Os horários e a...