Magazine Villa Mix Goiânia não transmite show de Anitta e ela reclama: “Pode transmitir, pode filmar” Essa não é a primeira vez que o Festival Villa Mix e a cantora vivem um momento de tensão

Villa Mix não transmitiu ao vivo o show da cantora Anitta na tarde deste domingo (30), como fez com todas as outras atrações do festival e frustrou os fãs. Muitos internautas cogitaram que Anitta não teria aceitado que o evento fizesse a gravação, mas ela desmentiu essa versão depois de deixar o palco em Goiânia. “Meu show não foi transmitido e eu não sei o porque não, t...