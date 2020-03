Magazine Villa Mix Festival 10 anos terá show dos Amigos, que não veio a Goiânia na última turnê Atração é uma série de especiais musicais realizada pelo cantor Leonardo e as duplas sertanejas Chitãozinho e Xororó e Zezé DiCamargo e Luciano

Em informação dada em primeira mão ao POPULAR, a edição de 10 anos do Villa Mix Festival, realizada neste ano, confirmou a vinda do show dos Amigos, que não veio a Goiânia na última turnê. O evento está agendado para os dias 27 e 28 de junho, no estacionamento Serra Dourada, e os ingressos são vendidos pelo site ticmix.com. A atração é uma série de especiais ...