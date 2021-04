Paisagens de bairros como Pedro Ludovico, Setor Sul e Parque das Laranjeiras, em Goiânia, podem ser vistos em Vila Mariote, série disponível na Amazon Prime Video. Dirigida por Hélio Fróes e Rô Cerqueira, a história é toda desenhada a partir da manipulação de bonecos, linguagem artística tão bem explorada pelos diretores em suas pesquisas cênicas. A série goiana tem produção da Balaio Produções Culturais e coprodução da Fractal Filmes.

Com cinco episódios de 26 minutos, Vila Mariote é voltada para o público infantojuvenil e apresenta temáticas contemporâneas, como medo, bullying, afirmação feminina, desigualdade social e violência urbana. Na história, um mistério assombra um bairro da Vila Mariote. Quando as pessoas começam a aparecer congeladas de medo, todos os moradores são de algum modo afetados. É aí que as amigas Elza e Clara ficam instigadas a desvendar o mistério. Porém, parte dos moradores da vila acredita que um monstro assombra o local e querem destruí-lo.

A produção com equipe goiana, somando mais de 30 profissionais, foi filmada em diversos bairros de Goiânia. Contou também com a parceria da Oficina Cultural Geppetto e da Cia. de Teatro Nu Escuro, referências nacionais em construção e manipulação de bonecos. A criação e concepção dos bonecos têm a direção da atriz e bonequeira Izabela Nascente, com participação de outros artistas e bonequeiros da cidade.

“O barato da série é a integração dos bonecos e o ambiente real. São casas e ruas de verdade junto com os bonecos que criam o diferencial. É tudo muito visual”, destaca Hélio Froes. Filmada em novembro de 2019, período de chuva em Goiás, Vila Mariote passou por diversos desafios no momento das gravações. “Tem todo esse lado estético, que é muito interessante e divertido, mas também foi desafiador colocar os bonecos em situações específicas, com todos os ângulos de câmera. A série é praticamente toda externa. Acredito que esse foi o grande diferencial”, explica.

A proposta, segundo o diretor, foi incluir os personagens, os bonecos, em locações reais, cotidianas de uma cidade, buscando uma estética lúdica e divertida de interação. Vila Mariote permite o encontro do real com o imaginário por intermédio dos bonecos animados. Há anos na pesquisa de dramaturgia, Fróes é mestre em Artes Cênicas, além de ser ator, dramaturgo e diretor de teatro e cinema. Já a cenógrafa, roteirista e figurinista Rô Cerqueira é mestre em História da Arte e em Cenografia.

No elenco, os atores Abílio Carrascal, Adriana Brito, Izabela Nascente, Lázaro Tuim e Marcos Marrom trataram de manipular os bonecos, dando personalidade e movimento. A produção executiva é assinada por Joelma Paes. A série chegou até o catálogo da Amazon Prime Video por meio da distribuição e comercialização da Elo Company, de São Paulo. Vila Mariote foi realizada com apoio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), via Ancine, e Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC), da Secretaria do Estado da Cultura.