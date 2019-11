Magazine Vila Cultural Cora Coralina abre exposição Canteiro com obras de estudantes da FAV A mostra coletiva fica aberta até o dia 21 com obras de técnicas variadas, como têxteis, fotografias, gravuras, desenhos, esculturas, colagem, videoperformances, colecionismo e estêncil

A experiência artística deu frutos e eles serão apresentados na exposição Canteiro, neste sábado, a partir das 16h30, na Vila Cultural Cora Coralina. Estarão expostas mais de 20 obras confeccionadas por dez jovens estudantes da Faculdade de Artes Visuais da UFG, durante a primeira residência artística da Vila. A curadoria é do coordenador e curador do espaço, Gilmar C...