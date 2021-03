Magazine Viih Tube vence Anjo no BBB 21 e indica Rodolffo e Arthur para o Monstro Líder, Gilberto Júnior não participou da prova - o doutorando em economia é o Líder da semana

Viih Tube é o Anjo da semana após marcar mais pontos no jogo da memória da Prova do Anjo no início da tarde deste sábado (20) no Big Brother Brasil 21. Com a vitória, a influenciadora indicou Rodolffo e Arthur para o Castigo do Monstro. Além do colar de Anjo, ela também recebeu prêmio de R$ 5.000 em dinheiro e mais R$ 5.000 em raça -a prova foi patrocinada pela e...