Viih Tube machuca o pé em festa e passa por atendimento médico no BBB 21

Viih Tube torceu o pé e precisou passar por atendimento médico na Festa da Líder do BBB 21 (Globo). Ela está com o pé enfaixado. "Amanhã ele (o médico) falou que vou ter que tomar remédio", ela lamentou. "Está inchado o meu pé". Após o incidente, a youtuber recebeu os cuidados de Juliette, que a ajudou a se trocar e e disse que levaria gelo para o quarto do líder....