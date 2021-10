Magazine Viih Tube e Bruno Magri anunciam que namoro chegou ao fim e de forma amistosa para as partes Ela segue dizendo que o rompimento partiu de um lugar de respeito e aconteceu com uma conversa sincera. "Terminou bizarramente bem", pontua

A ex-BBB e youtuber Viih Tube, 21, anunciou nesta quarta-feira (13) o fim de seu relacionamento com Bruno Magri. O ex-casal ficou três anos juntos e o anúncio do rompimento foi feito através de publicações no Instagram. "Eu nem sei como dizer isso a vocês, mas eu e o Bruno não estamos mais juntos. Não sabia o momento certo de contar e nem como fazer, mas aí perceb...