Magazine Viih Tube diz que jogou demais e passou do ponto no BBB 'Joguei até demais, passei do ponto. Amiga de todo o mundo não dá né', afirma Tube em entrevista ao Mais Você

Eliminada do BBB 21 com 96,69% dos votos neste domingo (25), Viih Tube disse que não imaginava que o jogo que ela estava fazendo dentro da casa tinha repercutido tanto com o público. "Joguei até demais, passei do ponto. Amiga de todo o mundo não dá né", afirmou ela em entrevista ao Mais Você, na manhã desta segunda (26). Em tom de brincadeira, ela também brin...