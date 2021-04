Magazine Viih Tube é eliminada do BBB 21 com 96,69% dos votos Eliminação ocorreu após três dias de votação

Após três dias de votação, a participante Viih Tube foi eliminada no Paredão deste domingo (25) do Big Brother Brasil 21. Ela deixa o programa com 96,69%. Fiuk e Gilberto, que disputavam o Paredão, permanecem na casa. Eles ficaram com 2,6% e 0,71% dos votos, respectivamente. Pocah foi a líder e indicou Gilberto ao paredão. Viih Tube também foi emparedada, pelo voto d...