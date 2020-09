Magazine Viggo Mortensen estreia na direção com “Falling”

A busca da conexão entre lados extremamente opostos parece ser a tônica do cinema americano neste atípico 2020. Nomadland, Destacamento Blood, First Cow e One Night in Miami, todos com chances de abocanhar indicações ao Oscar, investigam a possibilidade de compreensão e aceitação. Falling, estreia do ator Viggo Mortensen na direção, também entra nesse time de uma mane...