Magazine Vida sem pequi

Se por um lado vivenciamos a descoberta dos novos sabores do Cerrado, por outro há uma ameaça real de que eles sejam extintos. O pequi, por exemplo, o maior símbolo da gastronomia goiana, não é plantado, nasce espontaneamente. Com o avanço das áreas urbanas e do desmatamento, é natural que ele comece a desaparecer. O mesmo pode acontecer com o buriti, espécie de palmeira de...