Magazine Victor Andrade chora durante a despedida do Globo Esporte e anuncia sucessor; veja quem assume Apresentador, que trabalhou por mais de 10 anos na TV Anhanguera, segue novo desafio profissional na Globo Nordeste

O apresentador Victor Andrade deixa o Globo Esporte Goiás para integrar a equipe da Globo Nordeste. Nesta segunda-feira (2), ao se despedir dos goianos, Victor se emocionou bastante e não conseguiu segurar as lágrimas ao vivo. “Nossa despedida hoje é especial. Eu recebi um convite da Globo para ser repórter no Recife. Estou muito feliz com a oportunidade. Mas o ...