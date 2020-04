A digital influencer e vice-campeã do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann recebeu o carinho dos fãs após deixar o programa na noite de segunda-feira (27). A mineira erradicada goiana foi para um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ) e devidamente prevenida usando máscara foi recebida com festa pelos seus seguidores.

Rafa disputou o título de campeã com a cantora e atriz Manu Gavassi e a médica Thelma Assis, que se consagrou campeã desta edição.

Nascida em Campina Verde, interior de Minas Gerais, a influenciadora digital vive em Goiânia há seis anos e ganhou o título de cidadã goiana pela Assembleia Legislativa em 2018. Além disso, ela é embaixadora da ONG Missão África, madrinha do Hospital de Câncer de Goiás e Residencial JK Goiânia.