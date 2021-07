A última cena da espiã russa Natasha Romanoff viva foi ao lado de Clint Barton, o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) no planeta Vormir, no longa Vingadores: Ultimato, há mais de dois anos. Para conseguir a Joia da Alma, era necessário um sacrifício. A personagem, então, pulou do penhasco para salvar todos aqueles que foram exterminados por Thanos (Josh Brolin). A estreia hoje do longa solo de Viúva Negra, protagonizada por Scarlett Johansson, chega aos cinemas num momento confuso, mas necessário, para abrir a fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel e para se despedir da heroína.

Depois de participar de sete produções da Marvel e virar queridinha dos fãs, finalmente Natasha Romanoff ganha uma aventura solo, com direção de Cate Shortland, numa trama que chega depois de sua morte e com mais de um ano de atraso por conta da pandemia do coronavírus. No entanto, o tempo é outro. Os acontecimentos do filme se passam entre o período de Capitão América: Guerra Civil (2016) e Vingadores: Guerra Infinita (2018) para contar o que ela andou fazendo após o rompimento entre os Vingadores, além de mergulhar na origem da personagem numa despedida de gala.

A ideia é que a vingadora saia de cena do Universo Marvel com um sentimento de missão cumprida e com muitas portas abertas para novas histórias. Em fuga, a heroína vai até Budapeste para se reunir com seus “pseudoparentes”, espiões russos com quem ela passou sua infância disfarçada como uma família tradicional americana. Os fãs vão conhecer Yelena Belova (Florence Pugh), a irmã mais nova de Natasha, espiã de elite que passou pelos mesmos treinamentos de luta, o pai, Alexei (David Harbour), e a mãe, Melina (Rachel Weisz). Juntos, eles vão lutar contra um grande problema do passado.

Além disso, uma ponta solta de outros filmes deve ser esclarecida em Viúva Negra. Em 2012, quando o público se deleitava com a primeira reunião de heróis em Vingadores, no confronto contra Loki (Tom Hiddleston), uma conversa entre Natasha e Clint Barton chamou a atenção, quando eles falavam sobre uma missão na capital da Hungria. O assunto despertou curiosidade e chegou a ser mencionado novamente em Vingadores: Ultimato. A trama deve explicar o que aconteceu com a dupla durante essa jornada misteriosa no passado - provavelmente planejada pelo agente Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Na história, as irmãs foram adotadas por agentes soviéticos quando eram crianças. Alexei e Melina assumiram o papel de pais até que elas tivessem idade suficiente para entrar na Sala Vermelha, uma iniciativa soviética ultrassecreta durante a Guerra Fria para o desenvolvimento de jovens assassinas criada pelo general Dreykov (Ray Winstone). Foi lá que Natasha e Yelena ganharam suas habilidades de luta e conhecimento de armas. O filme aponta para uma passagem de bastão, ou seja, ela veio para representar a versão anterior da mesma personagem, mas de uma forma atualizada.

Vilão

O longa traz mais um grande mistério na identidade do novo vilão, que será o Treinador, que tem a habilidade de copiar os movimentos e as técnicas de luta de qualquer adversário apenas observando. No trailer final de Viúva Negra, essa capacidade é confirmada ao mostrá-lo replicando golpes famosos de outros Vingadores, como do Pantera Negra, do Capitão América e do Gavião Arqueiro. Não se sabe nada sobre o homem ou a mulher sob a máscara de caveira, apenas que ele dará muita dor de cabeça em produções futuras. A Marvel não divulgou quem será o ator ou atriz que interpretará o personagem.

O Treinador apareceu pela primeira vez na HQ Vingadores, em 1980, criado por David Michelinie e George Pérez. Ainda na infância, ele descobriu sua habilidade de memória, quando assistiu um programa de televisão sobre caubóis e conseguiu replicar todos os movimentos. Assustada, a sua mãe o levou ao psiquiatra, que definiu o caso como “reflexos fotográficos”. Na vida adulta, ele aprendeu golpes assistindo heróis e os usou para fazer pequenos furtos e se tornou um treinador para aspirantes a criminosos. A chegada do vilão abre um leque de possibilidades para sua participação em outros filmes.

Nos quadrinhos, o personagem por trás do manto é Anthony Masters, mercenário que passou por diversas organizações criminosas. Ele era um agente da S.H.I.E.L.D. e durante uma missão encontrou um cientista à beira da morte que lhe deu uma versão modificada pelos nazistas do Soro do Super Soldado, o mesmo que transformou Steve Rogers no Capitão América. Ele injetou nele mesmo e viu seu poder especial atingir seu ápice e ainda ganhou outras habilidades. Entre elas, velocidade sobre-humana, previsão de movimentos, domínio de diversas armas, estrategista de primeira e meditação.



Recomeço do UCM

A fase 4 do Universo Marvel começou com WandaVision, primeira série da Marvel no Disney+, que traz o casal Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) vivendo uma vida normal no subúrbio em uma realidade de sitcom. Nos cinemas, a missão de Viúva Negra é apresentar o novo vilão e mais detalhes serão revelados numa cena pós-crédito. Também é possível que a espiã russa retorne em produções na plataforma digital. Ainda para 2021, são esperados os filmes Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2 de setembro), Os Eternos (4 de novembro) e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (em dezembro – ainda sem uma data confirmada). Viúva Negra será o termômetro nas bilheterias para os próximos lançamentos das produções de heróis. Deve fazer bonito.



Estreia no Universo

A primeira aparição de Natasha Romanoff no Universo Marvel foi em Homem de Ferro (2010), estrelado por Robert Downey Jr, que também morreu em Vingadores: Ultimato. A personagem estava trabalhando infiltrada nas indústrias Stark. Ela era uma informante da S.H.I.E.L.D., onde trabalhava como agente. No final do longa, ela mostrou todas suas habilidades de luta e rapidamente caiu nas graças dos fãs que pediram uma aventura solo da heroína. A segunda participação foi em Os Vingadores (2012), quando ela fez parte da equipe de heróis para proteger a Terra do vilão Loki e tinha como missão recrutar o Hulk (Mark Ruffalo). Depois apareceu em Capitão América: O Soldado Invenal (2014), Vingadores: A Era de Ultron (2015), Capitão América: Guerra Civil (2016), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019). Além dos cinemas, a aventura solo da Viúva Negra pode ser assistida no streaming da Disney por um valor adicional de R$ 69,90, taxa que provavelmente fará com que muitos fãs optem por assistir o longa nas telonas.