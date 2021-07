Magazine Viúva Negra chega às salas de cinema em Goiânia Depois de um ano de atraso por conta da pandemia, o filme solo da heroína, interpretada por Scarlett Johansson, marca também um novo recomeço no universo Marvel

A última cena da espiã russa Natasha Romanoff viva foi ao lado de Clint Barton, o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) no planeta Vormir, no longa Vingadores: Ultimato, há mais de dois anos. Para conseguir a Joia da Alma, era necessário um sacrifício. A personagem, então, pulou do penhasco para salvar todos aqueles que foram exterminados por Thanos (Josh Brolin). A ...