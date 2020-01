Magazine Viúva de Gugu deve receber pensão de R$ 100 mil por mês, decide justiça Valor é o mesmo que foi designado para a mãe do apresentador, Maria do Céu

A médica Rose Miriam di Matteo, viúva do apresentador Gugu Liberato, deve receber pensão mensal de R$ 100 mil, segundo determinação 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Segundo a decisão, o valor é o mesmo que o apresentador, morto em novembro de 2019, designou para a mãe, Maria do Céu...