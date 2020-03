Magazine Viúva de Chorão faz homenagem ao cantor, morto em 2013: "Uma volta de Saturno, 2.555 dias" "Em vez de lamentos, tristeza e inconformismo qual seria a melhor maneira de honrar a passagem de alguém importante nas nossas vidas?", escreveu Graziela Gonçalves

Graziela Gonçalves usou as redes sociais, nesta sexta-feira (6), para fazer uma homenagem ao ex-marido, Chorão, do Charlie Brown Jr. "Hoje eu escolho, e convido a todos, a mudar as perspectivas. Em vez de lamentos, tristeza e inconformismo qual seria a melhor maneira de honrar a passagem de alguém importante nas nossas vidas?", escreveu na legenda da imagem em q...