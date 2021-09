Magazine Vestidos saem do armário e se tornam aliados do dia a dia no calor Seja na versão midi, breezy dress ou longo, peça é sinônimo de praticidade e conforto

Para sobreviver às altas temperaturas, a escolha acertada das peças de roupas se torna grande aliada da rotina. Sinônimos de leveza, conforto e praticidade, os vestidos estão saindo do armário e invadindo as composições de looks do dia a dia, seja para o trabalho, momentos de lazer e demais compromissos. O sol de setembro anuncia que a temporada primavera-verão vem a...