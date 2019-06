Magazine Versão inédita de música de Freddie Mercury é lançada; confira A faixa 'Time Waits for No One' foi originalmente gravada em 1986 para o álbum conceitual do musical Time, com o músico Dave Clark

A Universal Music revelou nesta quinta-feira, 20, uma versão inédita de uma canção do vocalista do Queen, Freddie Mercury. O lançamento é resultado de uma longa busca pela gravação feita no Abbey Road Studios, em Londres. A faixa Time Waits for No One foi originalmente gravada em 1986 para o álbum conceitual do musical Time, com o músico...