Magazine Versão David Lynch

Não é a primeira vez que a aventura criada pelo escritor Frank Herbert é adaptada para os cinemas. Em 1984, o cineasta David Lynch estreou o seu Duna, uma versão mística e sombria do livro, com efeitos visuais da época e atores já conhecidos na filmografia do diretor, a exemplo do protagonista Kyle MacLachlan, que esteve em produções como Veludo Azul (1987) e Twin Pea...