Magazine Verde para que te quero

O faturista hospitalar Daniel Neves e Silva, 41 anos, sempre gostou de manter contato com as plantas. “Eu morei durante muitos anos em apartamento, mas a vontade era de ter um quintal para cultivar várias plantas.” Quando mudou-se para uma casa, em um condomínio em Aparecida, a primeira coisa que fez foi plantar no pergolado uma trepadeira da família da ipomeia african...