Magazine 'Verdades Secretas II' terá de sadomasoquismo a sexo a três e ritmo de thriller É a primeira novela brasileira para adultos a ganhar uma segunda temporada, chamada de "Verdades Secretas II", com vários personagens da trama original. Também é o primeiro folhetim nacional a estrear diretamente no streaming

"Para todo autor, alguns personagens permanecem vivos, e a gente quer ter 'notícias' deles", afirma Walcyr Carrasco. "Isso me acontece muito, por exemplo, com a Aninha de 'Chocolate com Pimenta' [a protagonista da novela, papel de Mariana Ximenes]. Com frequência, eu penso em como ela estaria agora, passado tanto tempo, como se fosse uma amiga, uma parente." Carrasco sentia...