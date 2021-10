Magazine Verdades Secretas 2 está no Globoplay a partir desta quarta-feira, 20 de outubro de 2021 Primeira novela produzida com exclusividade para o streaming , Verdades Secretas 2 segue história recheada de erotismo e mistério

De um lado, Angel (Camila Queiroz), uma modelo que guarda mistérios e segredos de um passado não tão distante. Do outro, Giovanna (Agatha Moreira), a descompensada paulistana que deseja vingar a morte do pai Alex (Rodrigo Lombardi). As duas personagens criam o embate de Verdades Secretas 2, primeira novela da Rede Globo pensada e exibida com exclusividade para o s...