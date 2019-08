Magazine Verão de 84 conta a história de amigos que investigam uma série de assassinatos durante as férias

Meio It - A Coisa (2017) com a série Stranger Things, o filme Verão de 84 é destaque entre as estreias de cinema da semana. O longa-metragem, com direção conjunta entre François Simard, Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell, volta ao auge da década de 1980 e de todas as suas iconografias para contar a história de amigos que investigam uma série de assassinatos durante a...