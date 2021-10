Magazine 'Venom: Tempo de Carnificina' estreia nos cinemas de Goiânia Em Venom: Tempo de Carnificina, Tom Hardy retorna às telonas na pele de um dos maiores e mais complexos personagens do universo Marvel

Em sua estreia na semana passada, nos Estados Unidos, Venom: Tempo de Carnificina deixou Viúva Negra (2021), estrelado por Scarlett Johansson, para trás e se consolidou como filme com maior bilheteria nos cinemas desde o início da pandemia da Covid-19. A produção arrecadou US$ 90 milhões apenas no fim de semana de estreia. O bom desempenho ao redor do mundo atiçou...