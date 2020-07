Magazine Vendas de livros sobem 31% e apontam para recuperação após pandemia

As vendas de livros aumentaram no Brasil, segundo mostra a última pesquisa da Nielsen em parceria com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o que pode apontar para um movimento de recuperação do mercado editorial após o vale da pandemia. O valor acumulado das vendas, porém, ainda é menor que o registrado no período correspondente de 2019.A pesquisa mostra que, no p...