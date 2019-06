Magazine Vencedores de concurso de moda em Goiânia são anunciados Certame convidou participantes a se inspirar na recém reformada Estação Ferroviária de Goiânia. Confira lista de selecionados

A organização do 1º Desafio Viver de Moda divulgou o nome dos oito participantes vencedores do concurso (veja abaixo). Os selecionados vão receber insumos e assessoria técnica para produção de peças, que vão integrar um editorial de moda em agosto. Ao todo 28 pessoas se inscreveram enviando moodboard e um croqui de uma peça ou look conceitual, inspirado n...