Magazine Vencedora do Jabuti, Cida Pedrosa une o épico com a cultura popular no livro Solo para Vialejo

Ao longo dos últimos anos, incluindo o fatídico 2020, tem surgido no Brasil uma produção riquíssima de livros de poesia. Parece que o gênero – nas suas mais diversas manifestações – tem conseguido nomear feridas sociais, elaborando o luto do tempo difícil em que vivemos.Nesse sentido, não é surpresa que o grande vencedor do prêmio Jabuti deste ano tenha sido ...