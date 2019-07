Magazine Vencedor do Prêmio Camões, Chico Buarque completa 75 anos com várias facetas O artista se junta a um seleto grupo de 13 nomes de nossas letras que foram escolhidos para receber a a maior honraria literária em língua portuguesa

“Aqueles olhos de comer fotografia”. No blues A História de Lily Braun, uma dançarina relata o breve amor que lhe tirou dos eixos e que se foi, deixando lembranças que ainda a incendeiam. Nesta composição, o refinamento do maestro Edu Lobo encontra-se com a letra inspirada de Chico Buarque. Esses olhos da música bem poderiam ser as pupilas de um azul intenso d...