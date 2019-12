Magazine Vencedor do Festival de Berlim, Synonymes chega aos cinemas Longa conta a história sobre um ex-soldado que foge de Israel, mas que não consegue fugir de si mesmo

É um cinema do corpo, um corpo em movimento, e de cara o diretor Nadav Lapid mostra o ator Tom Mercier nu, de frente para a câmera. Não se trata de provocação, mas uma forma de reconhecimento. Yoav é judeu e está querendo fugir – de Israel, de si mesmo –, mas a identidade, o pacto do homem judeu com sua religião, está ali, gravada no corpo, para lembrá-lo. Nadav...