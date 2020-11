Magazine Vem novidade por aí Entre as estreias do mês no Globoplay, está a série As Five. Duas novas novelas também chegam à plataforma

Quando uma amizade é verdadeira, nem o tempo ou as diferenças são capazes de destruí-la. Seis anos depois do último encontro, as amigas Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski), protagonistas de Malhação: Viva a Diferença, se reencontram na Grande São Paulo e percebem que a afeição...