Magazine 'Velozes e Furiosos 9' estreia nos cinemas após ser adiado por mais de três vezes A produção que chega com mais de um ano de atraso por conta da Covid-19, é tratado também pelos estúdios como um termômetro para outros títulos da temporada 2021

Não é apenas mais um filme em cartaz da rentável franquia Velozes e Furiosos. É um verdadeiro fenômeno da cultura pop. A infinita saga de carros esportivos já provou sua força no cinema, arrecadando bilhões de dólares em bilheterias em todo o mundo e não vai ser diferente agora no capítulo 9, que estreia hoje nos cinemas do País e nas salas de Aparecida de Goiânia. ...