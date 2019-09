Magazine Velas acesas para comemoração

Para comemorar os 25 anos de Friends, a Warner promove maratona da série desde a última semana. A hashtag #Friends25 entrou na lista de assuntos mais comentados do Twitter. Os astros do sitcom também divulgaram mensagens nas redes sociais para celebrar a data. Textos no Instagram foram publicados por Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Courtney Cox (Monica) e David S...