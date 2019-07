Magazine Velório de João Gilberto será nesta segunda-feira (08) no Theatro Municipal do Rio Considerado pai da bossa nova, João Gilberto morreu aos 88 anos, no Rio de Janeiro

O governo do Rio, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, informou hoje (7) que colocou o Theatro Municipal à disposição da família de João Gilbertopara ser palco do velório do artista, que morreu ontem (6), aos 88 anos. Há pouco, a assessoria do Theatro Municipal confirmou a realização do velório do cantor nesta segunda-feira (8), das 9 às 14 horas, n...