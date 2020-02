Magazine Veja todos os vencedores do Oscar 2020 Parasita é o 1º filme estrangeiro a ganhar Oscar de "Melhor Filme"; ele também foi o principal destaque da noite, fazendo história com 4 prêmios

O filme sul-coreano "Parasita", do diretor Bong Joon-ho, foi o grande vencedor do Oscar 2020. A obra, que retrata a desigualdade econômica no país asiático, conquistou quatro das seis estatuetas a que concorreu, incluindo as principais da premiação: Melhor Filme, Melhor Diretor (para Bong), Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original. A obra brasileira "Democ...