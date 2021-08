Magazine Veja sete livros para entender o Afeganistão País disputado há décadas pelo Taliban já foi retratado em livros-reportagens e romances. Para quem quer compreender o conflito, o POPULAR destaca algumas publicações, entre elas Viagem ao Mundo dos Taliban, do jornalista goiano Lourival Sant'Anna.

As cenas parecem retiradas de um filme de ficção. Uma multidão invade o aeroporto de Cabul tentando entrar no avião da força aérea americana que estava prestes a decolar. O ato de desespero coletivo aconteceu um dia após do grupo extremista Taliban retomar o poder. Os vídeos da tentativa de fuga em massa, que deixou mortos e feridos, ganharam as redes sociais, cau...