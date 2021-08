Magazine Veja quatro museus públicos reabertos em Goiás Secult Goiás reabre unidades culturais, mas visita só pode ser feita mediante agendamento. Confira horário e contato de cada local

Os museus da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) estão com as portas abertas ao público. A iniciativa integra o programa Retomada Cultural, que determina, nesta primeira fase da abertura, que todos os atendimentos deverão ser previamente agendados via telefone ou e-mail. O agendamento é uma medida de segurança para evitar aglomerações. A capacidade para visitação...